A Massa sono stati individuati cinque giovani tra i 16 e i 20 anni coinvolti nell'omicidio di Giacomo Bongiorni. La notizia è stata resa nota attraverso le fonti investigative, che hanno ricostruito la composizione del gruppo responsabile dell'aggressione. La suocera della vittima ha espresso il suo dolore, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le dinamiche dell'episodio.

Anna vita, la suocera di Giacomo Bongiorni non può perdonare. Cinque indagati, tutti fra i 16 e i 23 anni che vivono nei quartieri periferici di Massa, dove invece vengono raccontati come ragazzi "normali" che lavorano, qualcuno con piccoli precedenti, e che di sera si ritrovano nelle piazze della movida. I due maggiorenni arrestati sono romeni. Hanno 19 e 23 anni, si chiamano Alexandru Ionut Miron e Eduard Alin Carutasu, figli di famiglie integrate.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Massa, ecco da chi è composto il branco che ha ucciso Giacomo Bongiorni

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