Droga sepolta in giardino e dosi pronte per lo spaccio | il fiuto dei cani anti-droga smantella un covo a Montefalco
I Carabinieri di Foligno, con il supporto dei cani anti-droga, hanno scoperto un covo in un giardino dove erano sepolte sostanze stupefacenti e dosi pronte per lo spaccio. Durante l’intervento, hanno arrestato in flagranza un uomo di 55 anni.
I Carabinieri della Compagnia di Foligno, con l’ausilio di personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 55enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Montefalco.Durante le operazioni di ricerca i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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