IndyCar | O’Ward punta sulla costanza per rilanciare la McLaren

Il pilota di IndyCar ha affermato che la costanza sarà fondamentale per migliorare le prestazioni della squadra. La produzione interna di componenti può contribuire a migliorare l’affidabilità e le performance delle vetture. Attualmente, i motori Honda dominano nelle gare in circuiti cittadini, grazie alla loro affidabilità e potenza. La squadra intende puntare sulla continuità e sulla qualità dei ricambi per ottenere risultati più competitivi nella stagione.

Come può la produzione interna di componenti influenzare i risultati agonistici?. Perché i motori Honda dominano attualmente sui circuiti cittadini?. Quali problemi tecnici hanno limitato la velocità di O’Ward a Indianapolis?. Quanto dista O’Ward dal leader Alex Palou in classifica generale?.? In Breve O'Ward distanziato di 107 punti dal leader Alex Palou in classifica generale.. Passaggio alla produzione in-house per eliminare la dipendenza da fornitori esterni.. Problemi ai freni e ai motori Chevrolet limitano la velocità massima.. O'Ward ha ottenuto cinque podi su sette gare al World Wide Technology Raceway.. Pato O’Ward punta alla costanza per rilanciare la Arrow McLaren nel campionato IndyCar. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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