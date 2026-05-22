Pato O’Ward, attualmente pilota riserva di una scuderia di Formula 1, ha dichiarato di aver perso interesse verso il campionato. La sua frase è stata rilasciata durante un’intervista, senza ulteriori dettagli sul motivo di questa scelta. O’Ward, che ha partecipato a diverse gare di Formula 2, ha espresso questa opinione in modo diretto, senza indicare piani futuri legati alla classe regina del motorsport. La notizia ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

"> Pato O’Ward: Un Futuro Lontano dalla Formula 1. Pato O’Ward, il pilota riserva di McLaren, ha recentemente rivelato di non seguire più la Formula 1 come un tempo, sottolineando che il fascino del motorsport è diminuito per lui. Queste dichiarazioni hanno generato interesse, soprattutto in vista del weekend dell’Indy500, durante il quale O’Ward sta concentrando le sue energie sulla stagione IndyCar, dove compete per il team Arrow McLaren. Dal 2022, O’Ward è entrato nella scuderia McLaren come pilota di prova e ha quindi assunto il ruolo di pilota riserva nel 2024. Fino ad oggi, ha partecipato a cinque sessioni di prove, con le sue ultime apparizioni ai Gran Premi di Città del Messico e Abu Dhabi nel 2023. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pato O’Ward, pilota riserva McLaren, confessa: “Ho perso interesse per la F1”.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pato OWard SLAMS Formula 1 | F1 Feels FAKE Now! | IndyCar vs F1 Debate

Sullo stesso argomento

“Non ho fatto sesso finché non ho vinto il mio primo Grammy. L’ho promesso a me stessa”: Lizzo confessa quando ha perso la verginità a 30 anniLizzo, durante un’intervista al podcast Friends Keep Secrets di martedì 31 marzo, ha rivelato di aver perso la verginità solo nel 2020, in occasione...

Pato confessa: «Quando guardavo Maldini in allenamento pensavo questo. Ho scritto un messaggio a Gattuso dopo la vittoria dell’Italia»Vlahovic Milan, pista ancora aperta: tutto passa dalla trattativa di rinnovo con la Juventus.

E comunque questa è la prima vittoria McLaren di un pilota diverso da Pato O’Ward #IndyCar x.com

Pato O’Ward, pilota riserva McLaren, confessa: Ho perso interesse per la F1.Pato O’Ward, il pilota riserva di McLaren, ha recentemente rivelato di non seguire più la Formula 1 come un tempo, sottolineando che il fascino del motorsport è diminuito per lui. Queste dichiarazioni ... napolipiu.com

Alexander Rossi è sveglio e vigile, e di buon umore dopo l'incidente di oggi durante la Pratica 7, secondo la Dr.ssa Julia Vaizer, direttrice medica dell'INDYCAR. Il pilota numero 20 è ancora in fase di valutazione presso il centro medico interno. reddit

Indy 500 - 3° giornoCarlo Luciani Nel giovedì di prove libere della 110a edizione della 500 miglia di Indianapolis è salito in cattedra Pato O’Ward , autore del giro più veloce nella terza ... italiaracing.net