IndyCar | il segreto di O’Ward tra psicologia e tecnica per Indianapolis

? Punti chiave Come può un ingegnere gestire le emozioni di un pilota in pista?. Chi sono i due collaboratori che guidano il successo di O'Ward?. Perché la memoria storica del team è fondamentale per la vittoria?. Come influisce il rapporto tra Anderson e O'Ward sulla velocità finale?.? In Breve Il trio con Anderson e Snyder vanta 9 vittorie in 104 partecipazioni.. Il gruppo ha ottenuto 32 podi e 7 pole position dal 2020.. Anderson e Snyder gestiscono la componente tecnica e psicologica del pilota.. Il team analizza i dati storici delle stagioni 2022 e 2023.. Pato O’Ward partirà dalla sesta posizione in griglia alla 110ª edizione della celebre corsa di Indianapolis domenica, portando con sé il peso di due secondi posti subiti in passato e la forza di un legame tecnico consolidato da anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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