Incubo racket | busta con proiettile e richiesta estorsiva di migliaia di euro a un imprenditore

Notizia in breve

A Copertino, un imprenditore di 44 anni ha trovato una busta davanti al cancello della sua azienda. La busta conteneva un proiettile e una richiesta di pagamento di diverse migliaia di euro. La consegna è avvenuta alla periferia della città, generando allarme tra i residenti. La vicenda si inserisce in un contesto di episodi di racket che si sono verificati recentemente nella zona. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.