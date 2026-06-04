Incubo racket | busta con proiettile e richiesta estorsiva di migliaia di euro a un imprenditore

Da lecceprima.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Copertino, un imprenditore di 44 anni ha trovato una busta davanti al cancello della sua azienda. La busta conteneva un proiettile e una richiesta di pagamento di diverse migliaia di euro. La consegna è avvenuta alla periferia della città, generando allarme tra i residenti. La vicenda si inserisce in un contesto di episodi di racket che si sono verificati recentemente nella zona. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

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COPERTINO – L’ombra del racket torna a riallungarsi sul Salento. Una grave richiesta estorsiva è stata recapitata ad un imprenditore 44enne di Copertino, scuotendo la comunità locale a causa del ritrovamento di una busta lasciata davanti al cancello dell’azienda, alla periferia della cittadina. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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