Incontro tra generazioni kit scolastici e storie di nonni | si conclude il progetto di Auser Forlì con le scuole

Notizia in breve

Nelle ultime settimane dell’anno scolastico, i volontari di Auser Forlì hanno distribuito alle classi partecipanti il kit di materiale scolastico relativo al progetto “Incontro tra generazioni”. Il progetto prevede incontri tra studenti e nonni, con l’obiettivo di condividere storie e tradizioni familiari. La consegna del materiale segna la conclusione di questa iniziativa, che si svolge ogni anno nelle scuole della zona.