Incontro tra generazioni kit scolastici e storie di nonni | si conclude il progetto di Auser Forlì con le scuole
Nelle ultime settimane dell’anno scolastico, i volontari di Auser Forlì hanno distribuito alle classi partecipanti il kit di materiale scolastico relativo al progetto “Incontro tra generazioni”. Il progetto prevede incontri tra studenti e nonni, con l’obiettivo di condividere storie e tradizioni familiari. La consegna del materiale segna la conclusione di questa iniziativa, che si svolge ogni anno nelle scuole della zona.
Nelle giornate finali dell’anno scolastico, i volontari di Auser Forlì stanno consegnando alle classi aderenti all’ormai tradizionale progetto annuale “Incontro tra generazioni” il kit di materiale scolastico. Le classi di scuola primaria coinvolte sono 54, di 8 Istituti comprensivi nell’intero. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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