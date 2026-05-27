Trame di Memoria si conclude con Storie operaie di Fosca Pizzaroni

Da casertanews.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 28 maggio alle 18 si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna “Trame di Memoria” presso la libreria Giunti di Caserta. La chiusura sarà con “Storie operaie” di Fosca Pizzaroni. La presentazione si svolgerà in presenza.

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Si concluderà, giovedì 28 maggio alle 18 presso Giunti Libreria al punto di Caserta, il percorso culturale della rassegna “Trame di Memoria. Donne che raccontano storie di donne”, promossa da Liberi Orizzonti APS nell’ambito della campagna nazionale ‘Il Maggio dei Libri’. L’ultimo appuntamento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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