Domodossola bimbi del nido e nonni della Rsa insieme | parte il progetto Generazioni in relazione

Una carezza che attraversa le generazioni, un gioco che unisce mani piccole e mani segnate dal tempo. Ha preso il via questa settimana a Domodossola "Generazioni in relazione - Un progetto educativo condiviso", l’iniziativa che mette in contatto i giovanissimi utenti dell’asilo nido comunale.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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