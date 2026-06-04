Incontro tra Fidapa e Comune di Ancona | focus sul tema del ' pay gender gap'

Le rappresentanti di Fidapa e il Comune di Ancona hanno discusso del divario retributivo di genere, evidenziando che il costo nascosto per le donne va oltre il lavoro di cura familiare. La conversazione si è concentrata sui salari più bassi e sulle disparità salariali che persistono tra uomini e donne. Non sono stati forniti dettagli su eventuali decisioni o azioni concrete, ma il focus rimane sulle differenze economiche che le donne affrontano nel mercato del lavoro.

ANCONA - Il costo invisibile che pagano le donne non è solo e soltanto quello del lavoro invisibile, il caregiving familiare. È anche quello conseguente alla sospensione del lavoro ogni volta che diventano madri, la cosiddetta ‘motherhood penalty’. La maternità è lo spartiacque tra il prima e il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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