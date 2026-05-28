La farmaceutica è donna dal gender pay gap ai trial | i primati del settore

Da lapresse.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il settore farmaceutico vede una presenza femminile crescente, sia tra i lavoratori che nelle iniziative legate alla salute femminile. La differenza di retribuzione tra uomini e donne, nota come gender pay gap, è ancora presente, ma si registrano sforzi per ridurla. Le donne sono anche protagoniste nei trial clinici, con un aumento della partecipazione femminile nelle sperimentazioni di farmaci.

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Sostantivo femminile singolare: la farmaceutica è donna, e non è un gioco di parole. Il settore ha visto crescere la componente femminile e l’impegno per la salute della donna. “Oggi nel mondo circa il 4% degli studi clinici è tarato sulle patologie femminili, un dato crescente rispetto a 10 anni fa, mentre il 92% dei trial è aperto a entrambi i sessi. E le imprese investiranno sempre di più per avere studi clinici dedicati alle donne”. Parola di Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, intervenuto a margine dell’evento ‘Salute al femminile. La conoscenza che cura. Health Literacy e intelligenza artificiale per le pari opportunità’, promosso dall’associazione degli industriali del farmaco con il patrocinio della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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