Durante un incontro in prefettura a Napoli, è stato riferito che le presenze nel campo rom di via Carrafiello a Giugliano sono diminuite. È stato anche annunciato che verranno organizzati campi estivi per i bambini presenti nella struttura.

Presenze diminuite nel campo rom di via Carrafiello a Giugliano. È quanto emerge dall’incontro che si è tenuto nel pomeriggio in prefettura a Napoli. A renderlo noto è il sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio. All’incontro, convocato dal prefetto Michele Di Bari, oltre al Comune hanno l’Incaricato per il contrasto ai roghi nella Regione Campania, i rappresentanti delle Forze dell’ordine e del terzo settore coinvolti nelle attività per il superamento del campo nomade. Nel corso dell’incontro, i rappresentanti del terzo settore hanno reso noto che diverse famiglie hanno, autonomamente, abbandonato il campo trasferendosi fuori regione con conseguente diminuzione di presenze all’interno dell'insediamento. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Incontro in Prefettura sul campo rom di Giugliano: “Presenze diminuite, campi estivi per i bimbi”

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