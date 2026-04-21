Campo rom di Giugliano | riunione in Prefettura nuove misure anti roghi

Stamattina si è svolta una riunione in Prefettura per discutere delle problematiche relative al campo rom di via Carrafiello, a Giugliano in Campania. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali. Uno dei temi principali affrontati è stato il contrasto ai roghi che si verificano nel campo. Sono state prese in esame alcune misure che verranno adottate per affrontare la situazione.

Tempo di lettura: 3 minuti Riunione in Prefettura stamani per l’esame delle problematiche connesse al campo rom di via Carrafiello, a Giugliano in Campania (Napoli). All’incontro hanno partecipato l’Incaricato per la Terra dei Fuochi, il Comune di Giugliano in Campania, i rappresentanti della Città metropolitana e quelli delle forze dell’ordine. Il Comune ha illustrato le azioni in corso sul piano sociale ed esposto nuove progettualità relative alla possibilità di una presenza periodica all’interno dell’area di un punto mobile sanitario, con un camper attrezzato che consenta di monitorare la situazione igienica e le condizioni di salute degli abitanti del campo, anche con visite e somministrazione di farmaci, previa apposita intesa con gli organismi sanitari.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Campo rom di Giugliano: riunione in Prefettura, nuove misure anti roghi Notizie correlate Incendio nel campo rom di Giugliano, arrestato un 23enneTempo di lettura: 3 minutiUn brigadiere dell’Arma dei Carabinieri sta percorrendo la strada statale 7 quater. Giugliano in Campania: Incendio nel campo rom. Carabinieri arrestano 23enneColto sul fatto mentre appiccava un rogo di rifiuti: arrestato 23enne nel campo rom Un Brigadiere dell’Arma sta percorrendo la SS7 quater. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incendio nel campo rom di Giugliano, arrestato un 23enne; Incendio nel campo rom di Giugliano, 1 arresto; Appicca fuoco nel campo rom, arrestato ventitreenne a Giugliano; Giugliano, incendio nel campo rom: carabinieri arrestano 23enne. Incendio nel campo rom di Giugliano, arrestato un 23enneUn brigadiere dell'Arma dei Carabinieri sta percorrendo la strada statale 7 quater. E' libero dal servizio e nota una colonna di fumo provenire dal campo rom di via Carrafiello a Giugliano in Campania ... ansa.it Giugliano, rogo tossico nel campo rom: arrestato 23enne con l’accendigas in manoGiugliano – Un brigadiere dei Carabinieri, libero dal servizio e in transito sulla SS7 quater, ha notato una densa colonna di fumo nero levarsi dal campo rom ... cronachedellacampania.it Querele, riformisti e garantisti in campo, tra sei giorni l’udienza voluta da Scarpinato: sulle querele intimidatorie prosegue la mobilitazione di Aldo Torchiaro Mancano ormai solo sei giorni all’udienza di Napoli con cui il senatore Roberto Scarpinato porta Il Rifo - facebook.com facebook Tornato al successo sul campo del Verona, il #Milan di Massimiliano Allegri va alla ricerca di conferme e continuità nel big match con la Juventus in programma domenica sera x.com