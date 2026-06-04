Incontro con Gianni Biondillo

Notizia in breve

Un incontro ha analizzato come alcune generazioni di architetti abbiano sostenuto il fascismo, credendo fosse una forma di rivoluzione, simile al movimento artistico del razionalismo. La discussione si è concentrata sulle convinzioni di quegli architetti e sul rapporto tra ideologia politica e approccio estetico. Non sono stati menzionati nomi di persone o enti specifici.