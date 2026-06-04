Incontro con Gianni Biondillo
Un incontro ha analizzato come alcune generazioni di architetti abbiano sostenuto il fascismo, credendo fosse una forma di rivoluzione, simile al movimento artistico del razionalismo. La discussione si è concentrata sulle convinzioni di quegli architetti e sul rapporto tra ideologia politica e approccio estetico. Non sono stati menzionati nomi di persone o enti specifici.
Ci fu una generazione di architetti che credette nel fascismo perché si illudeva fosse una rivoluzione, come quella artistica che propugnavano: il razionalismo. Combatterono una guerra ad armi impari contro l’accademismo, centralista e romano, senza rendersi conto che mentre Mussolini li. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
La tempesta perfetta e altre storie di Gianni Biondillo
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