Incontro con Gianni Palagonia a Spazio Cultura si presenta Tracce di verità

Mercoledì 15 aprile alle 17:30 si tiene a Spazio Cultura Libreria Macaione di Palermo un incontro con l'autore Gianni Palagonia, che presenta il suo nuovo libro intitolato “Tracce di verità”. L'evento si svolge presso la sede della libreria e coinvolge la presentazione dell'opera, senza altri interventi o testimonianze. La partecipazione è aperta al pubblico e si concentra sulla discussione del testo pubblicato.

Mercoledì 15 aprile alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, incontro con Gianni Palagonia, autore del libro “Tracce di verità. Memorie scomode di uno sbirro”, novità editoriale di Multiverso Edizioni. A dialogare con l'autore sarà il poliziottoscrittore Piergiorgio Di Cara. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Il poliziotto-scrittore Gianni Palagonia presenta “Tracce di verità” ad ArezzoArezzo, 23 marzo 2026 – Il poliziotto-scrittore Gianni Palagonia, pseudonimo di Giuseppe Monforte, presenta ad Arezzo il suo ultimo libro. A Spazio Cultura incontro con Giorgio De Michele Rosalia: si presenta il romanzo su Santa RosaliaSabato 21 febbraio alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, verrà presentato il libro dell'esordiente Giorgio De Michele...