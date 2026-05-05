Gianni Sasso si allena con la pescarese Paola Patricelli | un incontro tra sport resilienza e inclusione

Il triatleta paralimpico e maratoneta, membro della nazionale di calcio amputati, si trova in città per un allenamento con la pescarese Paola Patricelli. L’incontro tra i due atleti rappresenta un momento di confronto tra sport, resistenza e inclusione. La presenza di Sasso a Pescara si inserisce in un periodo di attività che coinvolge diversi ambiti sportivi, sottolineando l’interesse per tematiche legate alla diversità e alla capacità di superare gli ostacoli.

Il triatleta paralimpico Gianni Sasso, nonché maratoneta e membro della nazionale di calcio amputati, in questi giorni ha scelto Pescara, per vivere un’esperienza che va ben oltre la semplice preparazione atletica. Ad accoglierlo è Paola Patricelli, pescarese nota per le sue prodezze sportive. I.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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