Il presidente ucraino ha annunciato che i colloqui diplomatici tra Ucraina e Stati Uniti sono ancora in corso. La diplomazia prosegue con l’obiettivo di trovare una soluzione al conflitto in atto. Non sono stati forniti dettagli sui momenti specifici o sui progressi raggiunti fino a questo momento. La situazione rimane sotto attenzione internazionale, con incontri regolari tra le parti coinvolte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incontri diplomatici chiave tra Ucraina e Stati Uniti. Il presidente Volodymyr Zelensky ha confermato che la diplomazia è ancora in corso per cercare di fermare il conflitto in Ucraina. Una delegazione ucraina ha incontrato l’inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, insieme a Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump, per avviare colloqui mirati a porre fine all’invasione russa. L’importanza del dialogo continuo. Zelensky ha sottolineato come sia fondamentale che il dialogo internazionale non si interrompa. “Stiamo lavorando per porre fine a questa guerra, la guerra della Russia contro l’Ucraina ”, ha dichiarato il presidente, ribadendo la necessità di mantenere aperti i canali diplomatici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ucraina, Zelensky: “La diplomazia continua per porre fine alla guerra”

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