Incidente tra auto e moto a Roccadaspide | giovane in ospedale

Questa mattina a Roccadaspide si è verificato un incidente tra un’auto e una moto all’incrocio tra via Carpine e via Santa Palomba, nei pressi del centro cittadino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Un giovane coinvolto nell’incidente è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.

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