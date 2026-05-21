Incidente tra auto e moto a Roccadaspide | giovane in ospedale
Questa mattina a Roccadaspide si è verificato un incidente tra un’auto e una moto all’incrocio tra via Carpine e via Santa Palomba, nei pressi del centro cittadino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Un giovane coinvolto nell’incidente è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.
Paura questa mattina a Roccadaspide per un incidente stradale avvenuto nei pressi del centro cittadino, all’incrocio tra via Carpine e via Santa Palomba. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati un’automobile e una moto guidata da un giovane centauro residente ad Aquara. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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