Incidente con auto ribaltata a Calolziocorte | soccorsa una giovane
Un incidente si è verificato alle 14 lungo via Mandamentale Nuova a Calolziocorte, coinvolgendo un'auto che si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno assistito una giovane coinvolta nell'incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso. Non sono ancora state fornite informazioni sulle cause dello scontro o sull'entità delle ferite della persona coinvolta.
Paura per un'auto ribaltata lungo via Mandamentale Nuova a Calolziocorte. L'incidente è avvenuto alle ore 14.20 di oggi, domenica 10 maggio, nella frazione di Sala, lungo le strada che scende da Monte Marenzo e Torre de' Busi. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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