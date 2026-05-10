Incidente con auto ribaltata a Calolziocorte | soccorsa una giovane

Un incidente si è verificato alle 14 lungo via Mandamentale Nuova a Calolziocorte, coinvolgendo un'auto che si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno assistito una giovane coinvolta nell'incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso. Non sono ancora state fornite informazioni sulle cause dello scontro o sull'entità delle ferite della persona coinvolta.

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