Terribile incidente scontro tra due auto Un morto e un ferito grave

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la Setteponti Levante a Loro Ciuffenna. Due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro violento, con un’auto che è rimasta coinvolta in modo particolarmente grave. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trovato un ferito grave e un morto. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Loro Ciuffenna (Arezzo), 26 aprile 2026 – Terribile incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 26 aprile, lungo la Setteponti Levante a Loro Ciuffenna. Un uomo di 39 anni è morto sul posto dopo uno scontro tra due auto. In base a quanto appreso, nell’impatto sarebbe rimasto ferito anche un ragazzo di 25 anni, trasportato con l’elisoccorso alle Scotte di Siena. Intervenuti sul posto automedica del Valdarno, ambulanza BLSD di Loro Ciuffenna, Vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Ancora da chiarire la dinamica dell’impatto. Notizia in aggiornamento .🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terribile incidente, scontro tra due auto. Un morto e un ferito grave TERRIBILE INCIDENTE: AUTO CON 4 GIOVANI A BORDO SI SCHIANTA. UN MORTO E DUE FERITI GRAVI- ALTAMURA Notizie correlate Grave incidente in autostrada a Campegine: scontro tra due furgoni, un ferito graveQuesta mattina, intorno alle 9, due furgoni si sono scontrati in direzione Parma. Incidente sul grande raccordo anulare, scontro tra due auto: morto un uomo e una ferita graveUn uomo è morto sul grande raccordo anulare di Roma in un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Terribile incidente a Mezzanego: motociclista grave, in elicottero al San Martino; Terribile incidente a Sant'Antonino di Susa: scontro frontale tra due auto all'incrocio, un ragazzo in condizioni critiche; Alatri - Incidente tra auto e moto. Ferito un trentenne; Incidente a San Fili vicino Cosenza con violento scontro tra auto in galleria, due morti e un ferito. Scontro frontale tra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia: morti marito e moglie, 5 feritiPer motivi ancora tutti da stabilire, due auto si sono scontrate violentemente poco prima delle ore 20.00 di giovedì in un terribile frontale mentre percorrevano la strada provinciale 15 tra gli ... fanpage.it Scontro tra due autobus: sette feriti, uno è graveTerribile incidente quello avvenuto poco fa. Intorno alle 13, due autobus Cotral sono rimasti coinvolti in uno schianto lungo la via Casilina, nel comune di Aquino, provocando sette feriti. Uno dei pa ... ciociariaoggi.it INCIDENTE SULLA PROVINCIALE TEGGIANO-POLLA. MUORE 75ENNE Non ce l’ha fatta l’uomo di 75 anni, Luigi Pepe, originario di Sant’Arsenio, alla guida della Fiat Panda rimasta coinvolta, ieri sera, nel terribile incidente avvenuto lungo la strada Pro - facebook.com facebook