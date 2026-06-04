Incidente sulla via Emilia | scontro tra auto e moto centauro in ospedale

Da modenatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato nel primo pomeriggio lungo la via Emilia, tra Modena e Castelfranco. Un giovane a bordo della motocicletta è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul posto si sono formate code e rallentamenti nel traffico, che hanno interessato la zona per alcune ore. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Momenti di apprensione e disagi al traffico nel primo pomeriggio di oggi lungo la via Emilia - tra Modena e Castelfranco - dove un incidente stradale ha coinvolto un'automobile e una motocicletta, causando il ferimento di un giovane e pesanti disagi alla circolazione stradale. Il sinistro si è. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tre morti nel frontale auto-camion sulla via Emilia a Modena

Video Tre morti nel frontale auto-camion sulla via Emilia a Modena

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Incidente a Pontecagnano-Faiano: scontro tra auto e moto, centauro in ospedale

Brutto incidente a Torino Crocetta: scontro tra auto e moto all'incrocio, centauro trasportato in ospedaleNella mattinata di oggi, lunedì 4 maggio 2026, si è verificato un incidente stradale a Torino, all’incrocio tra corso Stati Uniti e corso Ferraris.

Temi più discussi: Incidente sulla via Emilia. Ferite due ragazzine; Impatto tra auto e una Vespa sulla via Emilia: due ragazze di 18 anni ferite portate al Bufalini; Mattinata di disagi sulla via Emilia: tamponamento con lievi feriti blocca la circolazione stradale; Maiali sulla carreggiata, la fuga dopo l'incidente sulla via Emilia - Video.

Santarcangelo, incidente: scontro tra auto e scooter, due ragazze gravi in ospedale - GalleryIncidente stradale questa mattina sulla via Emilia tra Santarcangelo e Rimini. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Stradale di ... corriereromagna.it

Scontro tra auto e bici sulla via Emilia a San Maurizio, ciclista in rianimazioneREGGIO EMILIA – Un grave incidente si è verificato sulla via Emilia, a San Maurizio, poco dopo le 17, nel tratto in cui l’arteria prende il nome di via Pasteur. Si è trattato di uno scontro tra un’aut ... reggionline.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web