Incidente sulla via Emilia | scontro tra auto e moto centauro in ospedale

Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato nel primo pomeriggio lungo la via Emilia, tra Modena e Castelfranco. Un giovane a bordo della motocicletta è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul posto si sono formate code e rallentamenti nel traffico, che hanno interessato la zona per alcune ore. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Momenti di apprensione e disagi al traffico nel primo pomeriggio di oggi lungo la via Emilia - tra Modena e Castelfranco - dove un incidente stradale ha coinvolto un'automobile e una motocicletta, causando il ferimento di un giovane e pesanti disagi alla circolazione stradale. Il sinistro si è. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Tre morti nel frontale auto-camion sulla via Emilia a Modena

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Ore 16:33 30/05/2026 ? #autostradaA1 MILANO-NAPOLI San Giuliano #uscitachiusa per ripristino danni da incidente fino alle 19:00 del 30/05/2026 provenendo da Milano Uscita consigliata provenendo da Milano: S.S. 9 Via Emilia su A51 Tangenziale est x.com

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