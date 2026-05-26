Incidente a Pontecagnano-Faiano | scontro tra auto e moto centauro in ospedale

Stamattina alle 8.30 a Pontecagnano Faiano, un’auto e una moto sono entrate in collisione all’incrocio tra via Picentino e via Po. Il centauro coinvolto nell’incidente è stato trasportato in ospedale.

Brutto incidente stamattina a Pontecagnano Faiano, in via Picentino. Intorno alle 8.30 un’auto e una moto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio con via Po. Ad avere la peggio il centauro, trasportato all’ospedale Ruggi dal Vopi. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto, la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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