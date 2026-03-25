Incidente sulla Cassia sud | frontale tra auto chiusa la strada tra Viterbo e Vetralla

Un incidente frontale si è verificato sulla strada Cassia sud, tra Viterbo e Vetralla, all’altezza del chilometro 71,400, nella zona di Pian di San Martino, intorno all’ora di pranzo del 25 marzo. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa dell’accaduto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Incidente sulla Cassia sud, chiusa la strada tra Viterbo e Vetralla. È avvenuto all'altezza del chilometro 71,400, in zona Pian di San Martino, intorno all'ora di pranzo del 25 marzo. Due auto si sono scontrate frontalmente, per cause ancora in fase di accertamento. L'impatto, particolarmente violento, ha provocato feriti. Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari insieme ai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti e i rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Per consentire le operazioni di soccorso, di rimozione delle auto e di messa in sicurezza dell'area, la Cassia sud è stata chiusa al traffico, con deviazioni e inevitabili disagi alla circolazione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Incidente sulla Cassia sud: frontale tra auto, chiusa la strada tra Viterbo e Vetralla Articoli correlati Leggi anche: Incendio sulla Cassia sud tra Viterbo e Vetralla, auto in fiamme e strada chiusa Leggi anche: Incidente tra auto sulla Cassia sud a Vetralla, tre feriti e traffico in tilt Contenuti utili per approfondire Incidente sulla Cassia sud frontale tra... Temi più discussi: Roma, incidente sulla Colombo: ragazzo di 17 anni morto a bordo di una microcar; Traffico Lazio del 18-03-2026 ore 17 | 30; Traffico Roma del 18-03-2026 ore 19 | 30; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 17 | 25. Viterbo – Frontale sulla Cassia Sud in direzione Vetralla, gravi i passeggeri: Continuiamo a chiedere controlli e autovelox ma nessuno ascoltaIl grave incidente verso pranzo al km 71,400 in zona Pian di San Martino. Residenti della zona esasperati dalla situazione di estremo pericolo Viterbo – Grav ... etrurianews.it Cammina a bordo strada, donna travolta da un’auto sulla Cassia Sud muore sul colpoTragedia ieri sera a Viterbo. Una donna di 66 anni è morta dopo essere stata investita dall'auto guidata da un giovane di vent'anni sulla Cassia Sud al chilometro 68. Per la signora non c'è stato ... fanpage.it Gatto investito a Cavaria con Premezzo, soccorsi difficili e poche risposte dopo l’incidente. - facebook.com facebook Operaio ferito gravemente in incidente sul lavoro nel porto di Pozzuoli. Altri due in condizioni più lievi mentre issavano pontone antibradisismo #ANSA x.com