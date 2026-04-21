Incidente frontale tra due auto grave un giovane | elisoccorso sul posto lunghe code
Nella mattinata di martedì 21, a Formignana, si è verificato un incidente frontale tra due automobili, una Fiat 600 e una Fiat 500 L, lungo un curvone. L’impatto è stato molto violento e ha coinvolto un giovane, che è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi di emergenza, mentre si sono formate lunghe code lungo la strada.
Un impatto violentissimo e un giovane che finisce in ospedale. Nella prima mattinata di martedì 21, a Formignana, due vetture (una Fiat 600 e una Fiat 500 L) si sono scontrate frontalmente all'altezza di un lungo curvone. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 per cause ancora in fase di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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