Incidente frontale tra due auto grave un giovane | elisoccorso sul posto lunghe code

Nella mattinata di martedì 21, a Formignana, si è verificato un incidente frontale tra due automobili, una Fiat 600 e una Fiat 500 L, lungo un curvone. L’impatto è stato molto violento e ha coinvolto un giovane, che è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi di emergenza, mentre si sono formate lunghe code lungo la strada.