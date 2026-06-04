Incidente stradale nel Bresciano | morte due sorelle

Notizia in breve

Due sorelle sono morte in un incidente stradale nel Bresciano, avvenuto in seguito a uno scontro frontale tra due veicoli. L’incidente è avvenuto nella giornata odierna e le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare le due donne. La Polizia sta raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell’incidente.