Incidente stradale nel Bresciano | morte due sorelle

Da tgcom24.mediaset.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due sorelle sono morte in un incidente stradale nel Bresciano, avvenuto in seguito a uno scontro frontale tra due veicoli. L’incidente è avvenuto nella giornata odierna e le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare le due donne. La Polizia sta raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell’incidente.

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Secondo le prime informazioni, la tragedia è avvenuta a seguito di uno scontro frontale tra due auto. Le vittime avevano 14 e 23 anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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