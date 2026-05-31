Incidente stradale a Breno scontro frontale tra veicoli | morte due persone

A Breno, in provincia di Brescia, due veicoli si sono scontrati frontalmente, causando la morte di due persone. L'incidente è avvenuto lungo una strada locale, e sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. Le vittime sono state estratte dai veicoli e trasportate in ospedale, ma sono decedute a causa delle ferite riportate. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.

Incidente stradale a Breno (Brescia): due veicoli si sono scontrati e nell'impatto sono morte due persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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