Un uomo di 39 anni è stato sottoposto agli arresti domiciliari dopo aver investito due sorelle sulle strisce pedonali e essere fuggito. L’incidente è avvenuto la sera del 20 maggio in via Carnia. La vittima e la ferita sono state soccorse e trasportate in ospedale. Il conducente, identificato e fermato, è accusato di omicidio stradale e fuga. La procura ha disposto il provvedimento restrittivo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia avvenuta a Milano. Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha disposto gli arresti domiciliari per il 39enne coinvolto nel drammatico incidente avvenuto la sera del 20 maggio in via Carnia. L’uomo è accusato di aver investito due sorelle di 70 e 75 anni mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali, causando la morte della donna più anziana e il grave ferimento dell’altra. Dopo l’impatto la fuga senza soccorsi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo l’investimento il conducente si sarebbe allontanato senza fermarsi a prestare aiuto alle vittime. Solo successivamente si è presentato alla Polizia locale, accompagnato dai genitori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, investe due sorelle sulle strisce e fugge: domiciliari per il 39enne accusato di omicidio stradale

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