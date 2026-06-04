Incidente stradale a Maiori si schianta in golf car | grave turista

Da salernotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel pomeriggio a Maiori, in Costiera Amalfitana, una turista statunitense di 31 anni in gravidanza ha perso il controllo di una golf car, finendo contro un muro. La donna è rimasta gravemente ferita nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la donna in ospedale. Le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche per chiarire le cause dell’incidente.

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Nel pomeriggio di oggi a Maiori, in Costiera Amalfitana, una turista statunitense di 31 anni in stato di gravidanza è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata contro un muro a bordo di una golf car. L'incidente si è verificato lungo i viali di una struttura ricettiva privata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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