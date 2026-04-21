Incidente stradale a Melito | ragazzo di vent'anni in scooter si schianta contro auto Ricoverato è grave

Nel pomeriggio si è verificato un incidente in via Roma a Melito, quando un giovane in scooter ha tamponato un'auto e poi è finito contro alcuni veicoli parcheggiati. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e il giovane è stato ricoverato in condizioni gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.

Scontro nel pomeriggio in via Roma: giovane motociclista tampona un'autovettura e finisce contro veicoli in sosta, è grave.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Incidente stradale, auto si schianta contro il muretto del parcheggio: un ragazzo feritoUn incidente stradale autonomo si è verificato all’interno del parcheggio del Cospea Village. Leggi anche: Incidente stradale, auto si schianta contro un paolo Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Melito, violento incidente stradale: 20enne in pericolo di vita; Marano, incidente in via Roma: 20enne di Melito in moto contro auto, è in pericolo di vita; Travolto da una moto mentre era in bici, schianto nel Napoletano: 2 persone in ospedale; Violento incidente a Melito: 20enne sbalzato dalla moto, è in pericolo di vita. Grave incidente a Melito, centauro 20enne si schianta contro un'auto: è in pericolo di vitaIeri pomeriggio i carabinieri della sezione radiomobile di Marano sono intervenuti in via Roma (altezza civico 37) per un incidente. Per cause in corso di accertamento un uomo in moto ... ilmattino.it Incidente sulla Circumvallazione: moto travolge bici a Melito, due feriti in codice rossoScontro notturno a Melito tra un motociclista di 53 anni e un ciclista di 45. Entrambi sono ricoverati in prognosi riservata a Giugliano. Indagini in corso. ilgazzettinovesuviano.com L’ex numero uno del golf mondiale il 27 marzo è rimasto coinvolto in un incidente stradale e trovato in stato confusionale - facebook.com facebook