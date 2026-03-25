Vomero auto si schianta e si ribalta | incidente stradale in via Palizzi

Da fanpage.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale si è verificato in via Palizzi, nel quartiere Vomero, quando un'auto ha perso il controllo e si è ribaltata sul tettuccio. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza per soccorrere eventuali feriti. Non sono ancora state diffuse informazioni sulle cause dell'incidente o sul numero di persone coinvolte.

Incidente stradale in via Palizzi, auto si ribalta sul tettuccio. Sul posto vigili del fuoco e ambulanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Incidente, si schianta contro un'auto parcheggiata e poi si ribaltaPerde il controllo dell’auto, si schianta contro una macchina parcheggiata a bordo strada e poi si ribalta.

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