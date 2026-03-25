Vomero auto si schianta e si ribalta | incidente stradale in via Palizzi

Un incidente stradale si è verificato in via Palizzi, nel quartiere Vomero, quando un'auto ha perso il controllo e si è ribaltata sul tettuccio. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza per soccorrere eventuali feriti. Non sono ancora state diffuse informazioni sulle cause dell'incidente o sul numero di persone coinvolte.

Incidente stradale in via Palizzi, auto si ribalta sul tettuccio. Sul posto vigili del fuoco e ambulanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Auto si schianta e si ribalta a Fuorigrotta, incidente stradale a viale Augusto Incidente, si schianta contro un'auto parcheggiata e poi si ribaltaPerde il controllo dell’auto, si schianta contro una macchina parcheggiata a bordo strada e poi si ribalta. Altri aggiornamenti su Vomero auto si schianta e si ribalta... Discussioni sull' argomento Incidente sulla Tangenziale di Napoli, tamponamento a catena tra auto al Vomero: 2 km di code; Sfonda un vetro e tenta di rubare un auto. La giustificazione: Volevo solo dormire; Napoli, sei moto da corsa tra i vicoli del Vomero: carabiniere trascinato per metri, arrestato 29enne. @ilmattino.it All’una di notte, nel quartiere Vomero di Napoli, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia sono stati impegnati in un servizio di controllo della movida nella zona di vico Belvedere. Durante l’attività, i militari in abiti civili hanno fermato tre s - facebook.com facebook Latte Berna porta a Napoli “i mille culure”: il latte diventa protagonista di un pop-up esperienziale al Vomero x.com