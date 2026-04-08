Incidente sul lungomare Cristoforo Colombo tre veicoli coinvolti in un tamponamento a catena FOTO

Nella mattinata di mercoledì 8 aprile si è verificato un tamponamento a catena lungo il lungomare Cristoforo Colombo. Tre veicoli sono rimasti coinvolti nell’incidente, che ha causato disagi alla circolazione stradale. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e chiarire le dinamiche dell’accaduto. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti.

Tamponamento a catena su lungomare Cristoforo Colombo. L'incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì 8 aprile.In base a una prima ricostruzione, un autocarro che viaggiava in direzione sud-nord ha tamponato una Fiat Punto che lo precedeva. L'automobile ha quindi urtato a sua volta un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Tamponamento a catena in galleria: quattro veicoli coinvoltiSono stati momenti di preoccupazione quelli di oggi, 27 gennaio 2026, lungo la Strada Statale 47 della Valsugana nella prima galleria dei Crozi, dove... Leggi anche: Incidente in tangenziale, tre veicoli coinvolti Temi più discussi: Investito da un’auto in retromarcia, morto un 80enne alla Crocetta; Incidente stradale a Torino: auto investe un pedone, morto un uomo di circa 80 anni; Schianto tra auto e moto, centauro 44enne in ospedale; Tragedia alla Crocetta, pensionato muore investito da una Panda. Incidente sul lungomare Cristoforo Colombo, tre veicoli coinvolti in un tamponamento a catena [FOTO]Tamponamento a catena su lungomare Cristoforo Colombo. L'incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì 8 aprile. In base a una prima ricostruzione, un autocarro che viaggiava in direzione sud-nord ... ilpescara.it Incidente stradale a Torino: auto investe un pedone, morto un uomo di circa 80 anniIncidente stradale mortale a Torino. Nel primo pomeriggio di martedì 7 aprile un uomo di circa 80 anni è stato investito da una Fiat Panda ed è morto in via Cristoforo Colombo, all'altezza del civico ... torinotoday.it La tragedia a Torino in via Cristoforo Colombo ’anziano stava attraversando la strada quando è stato colpito con una violenza che non gli ha lasciato scampo - facebook.com facebook Cristoforo Colombo e gli abiti del ministro Giuli, con Arianna Cavallo x.com