Incidente in tangenziale a Rivoli | tamponamento a catena fra tre auto quattro feriti e circolazione nel caos

Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 7 aprile 2026, sulla tangenziale sud di Rivoli si è verificato un tamponamento a catena coinvolgendo tre veicoli. L’incidente ha provocato quattro feriti trasportati in ospedale e ha causato disagi alla circolazione, con il traffico che si è bloccato nelle zone circostanti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Un incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 7 aprile 2026, sulla tangenziale sud all'altezza degli svincoli di Rivoli. Si è trattato del tamponamento a catena fra tre auto che viaggiavano in corsia di sorpasso in direzione nord Milano-Aosta. Si sono verificati quattro feriti, che sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale cittadino dai sanitari del 118 Azienda Zero. La circolazione è rimasta completamente bloccata. Sul posto sono intervenuti, per i rilievi, gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo. Gli ausiliari Itp si sono occupati della viabilità, con forte criticità a causa della chiusura della corsa interessata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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In #A15, 2 km di coda per incidente tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma #viabiliTOS x.com