Un motociclista ha intentato una causa contro il Comune di Monreale, sostenendo di essere caduto durante un incidente sulla strada provinciale e di aver subito danni valutati circa 50 mila euro. Il giudice ha stabilito che il Comune non è responsabile per le condizioni della strada provinciale coinvolta nell’incidente.

Monreale – Un motociclista aveva citato in giudizio il Comune di Monreale sostenendo di essere caduto, riportando danni stimabili in circa 50.000 euro, a causa di una buca stradale a Pioppo. In data odierna il Tribunale di Palermo, sciogliendo la riserva assunta lo scorso 27 aprile, ha estromesso l’ente locale dal procedimento. Il giudice ha accolto il pregiudiziale difetto di legittimazione passiva sollevato dal Comune, assistito dall’Avv. Andrea Rizzo, che aveva già promosso la chiamata in causa del terzo Anas Spa, determinando un rinvio dell’udienza. La posizione sostenuta dal Comune e recepita dal giudice è che la strada che attraversa la frazione di Pioppo, trattandosi di una provinciale, esuli dalla custodia comunale. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Incidente in moto a Pioppo, il giudice: Comune non responsabile della strada provinciale

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