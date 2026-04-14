Incidente in moto sulla strada provinciale 1 Paolo Gajo muore a 62 anni

Un incidente in moto sulla strada provinciale 1 si è concluso con la morte di un uomo di 62 anni. L'incidente è avvenuto nella zona di Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno. Si tratta del terzo incidente con esito mortale che coinvolge un motociclista in soli sei giorni. Le forze dell'ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell'incidente.

BORGO VALBELLUNA (BELLUNO) - Ancora un incidente in moto con esito fatale per un centauro e si tratta del terzo incidente mortale con vittima un motociclista in 6 giorni. Poco prima delle 8 di oggi, martedì 14 aprile, una moto si è schiantata sulla strada provinciale 1 nella frazione Marziai, nel comune di Borgo Valbelluna, forse per una fuoriuscita autonoma dalla sede stradale e ha perso la vita il centauro Paolo Gajo, 62enne di Montebelluna, in provincia di Treviso. L'uomo si stava recando al lavoro in un'azienda del Bellunese. Strada provinciale 1 bloccata Sul luogo dell'incidente si registrano code e traffico bloccato per i rilievi e le operazioni di soccorso.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente in moto sulla strada provinciale 1, Paolo Gajo muore a 62 anni Incidente in moto sulla strada provinciale 1, morto un 62enne trevigianoBORGO VALBELLUNA (BELLUNO) - Ancora un incidente in moto con esito fatale per un centauro e si tratta del terzo incidente mortale con vittima un... Schianto sulla provinciale. Muore in moto a 29 anniPerde il controllo della moto lungo una curva e finisce violentemente sull’asfalto: muore un ragazzo di 29 anni.