Incidente in moto sulla strada provinciale 1 morto un 62enne trevigiano

Nella provincia di Belluno, sulla strada provinciale 1, si è verificato un incidente in moto che ha causato la morte di un uomo di 62 anni proveniente da Treviso. Si tratta del terzo incidente mortale con vittima un motociclista in meno di una settimana nella stessa zona. I soccorritori sono intervenuti sul luogo, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

BORGO VALBELLUNA (BELLUNO) - Ancora un incidente in moto con esito fatale per un centauro e si tratta del terzo incidente mortale con vittima un motociclista in 6 giorni. Poco prima delle 8 di oggi, martedì 14 aprile, una moto si è schiantata sulla strada provinciale 1 nella frazione Marziai, nel comune di Borgo Valbelluna, forse per una fuoriuscita autonoma dalla sede stradale e ha perso la vita il centauro, un 62enne trevigiano. Strada provinciale 1 bloccata Sul luogo dell'incidente si registrano code e traffico bloccato per i rilievi e le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e i vigili del fuoco....🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente in moto sulla strada provinciale 1, morto un 62enne trevigiano Incidente mortale sulla statale dello Stelvio a Tirano: schianto auto-moto, muore un 62enneL'incidente è avvenuto ieri, 18 marzo, lungo la ss38 in località Campano a Tirano. Incidente sulla provinciale 9, morto un 19enneLa provincia 9, arteria che collega Sestu a Ussana in Sardegna, è stata teatro di una tragedia che ha strappato alla vita un giovane di appena 19... La tragica morte di Omar Barranca: malore o incidente Oggi l’autopsia x.com In estate dopo un brutto incidente si temeva che avesse finito la carriera ma il gol contro il Südtirol al rientro in campo è la notizia più bella - facebook.com facebook