Incidente in autostrada | atterra l' elisoccorso

Un incidente grave si è verificato all’alba di giovedì 4 giugno sulla A4, nel tratto tra Cavenago Brianza e Cambiago A58. Poco prima delle 5, due auto si sono scontrate violentemente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, tra cui un elicottero di emergenza. Le condizioni dei conducenti coinvolti non sono ancora note. La polizia ha chiuso temporaneamente la carreggiata per i rilievi. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.

Grave incidente stradale all’alba di giovedì 4 giugno lungo la autostrada A4. Poco prima delle 5 nel tratto Cavenago Brianza-Cambiago A58 si è verificato un violento scontro tra due auto. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone: due uomini di 34 e di 65 anni e una terza persona di cui, al. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 100 AUTO COINVOLTE. CI SONO MORTI E FERITI

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