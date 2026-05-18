Mattinata nera sull' A1 secondo incidente in poche ore Atterra l' elisoccorso traffico in tilt

Questa mattina sull'A1 nel tratto ciociaro si sono verificati due incidenti in poche ore. Il primo ha causato gravi disagi alla circolazione, portando alla chiusura temporanea del traffico. Poco dopo, un secondo incidente ha coinvolto più veicoli e ha richiesto l'intervento dell’elicottero per il trasporto di alcune persone ferite. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso e le operazioni sono ancora in corso. La viabilità rimane fortemente compromessa in questa zona.

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