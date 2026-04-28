Caos in autostrada per un incidente Traffico bloccato anche per l' elisoccorso

Nel pomeriggio si è verificato un incidente sulla A1 Milano-Napoli, tra Valdichiana e Monte San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San

Pomeriggio di caos in autostrada. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Valdichiana e Monte San Savino, verso Firenze, il traffico è bloccato con 7 km di coda per un tamponamento avvenuto all'altezza del km 385.In direzione opposta si sono creati altri 7 km di coda dopo Monte San Savino e il traffico è.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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