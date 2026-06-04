Germania cede il carrello di un aereo Lufthansa al gate di Francoforte | il momento dell' incidente
Il carrello anteriore di un Boeing 787-9 Dreamliner di Lufthansa si è rotto mentre l’aereo era fermo al gate a Francoforte. L’incidente non ha coinvolto passeggeri o altre persone a terra. Nessun danno è stato segnalato e l’aereo è rimasto fermo nel terminal. La causa del cedimento non è ancora stata comunicata. Le operazioni aeroportuali sono proseguite senza interruzioni.
Incidente senza passeggeri a bordo per un aereo Lufthansa all’aeroporto di Francoforte, in Germania, dove il carrello anteriore di un Boeing 787-9 Dreamliner ha ceduto mentre il velivolo si trovava fermo al gate. Le immagini diffuse sui social media da Flightradar24 mostrano il muso dell’aereo abbassarsi improvvisamente fino a toccare il suolo, lasciando il velivolo inclinato in prossimità dell’area di imbarco. Il gestore aeroportuale Fraport ha confermato il “guasto” che ha coinvolto un aereo della compagnia tedesca. Secondo quanto riportato, al momento dell’incidente non erano presenti passeggeri a bordo. Lufthansa ha fatto sapere di aver attivato un’unità di crisi per chiarire le cause dell’accaduto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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