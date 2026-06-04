Germania cede il carrello di un aereo Lufthansa al gate di Francoforte | il momento dell' incidente

Notizia in breve

Il carrello anteriore di un Boeing 787-9 Dreamliner di Lufthansa si è rotto mentre l’aereo era fermo al gate a Francoforte. L’incidente non ha coinvolto passeggeri o altre persone a terra. Nessun danno è stato segnalato e l’aereo è rimasto fermo nel terminal. La causa del cedimento non è ancora stata comunicata. Le operazioni aeroportuali sono proseguite senza interruzioni.