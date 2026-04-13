Stragi 1992 Pm chiedono archiviazione filone inchiesta mafia-appalti

La procura di Caltanissetta ha richiesto l’archiviazione del filone d’indagine riguardante le stragi di Capaci e via D’Amelio del 1992. La decisione si basa sull’ipotesi che il dossier mafia-appalti, su cui lavorava Giovanni Falcone, possa aver contribuito a scatenare le esplosioni. La richiesta di archiviazione è stata presentata dal pubblico ministero che ha condotto l’indagine. La vicenda rimane al centro di discussioni legali e giudiziarie.

La procura di Caltanissetta guidata da Salvatore De Luca ha chiesto l’archiviazione per il filone d’indagine sulle stragi di Capaci e via D’Amelio del 1992 secondo cui sarebbe stato il dossier mafia-appalti su cui lavorava Giovanni Falcone una delle cause che ha scatenato la violenza stragista. A Capaci e in via D’Amelio morirono Falcone, la moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte dei due magistrati. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Stragi 1992, Pm chiedono archiviazione filone inchiesta mafia-appalti Stragi del '92, i Pm chiedono archiviazione indagine mafia-appaltiLa Procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione di uno dei filoni d'inchiesta, a carico di ignoti, sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio,... Stragi del 1992: richiesta di archiviazione per l’indagine su mafia e appaltiABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione della Procura di Caltanissetta La Procura di Caltanissetta ha avanzato una richiesta di archiviazione per uno...