Le stragi del 1992 e la richiesta l' archiviazione per Dell' Utri | si oppone il legale di Salvatore Borsellino

Il gip del Tribunale di Caltanissetta ha stabilito un’udienza per il 18 maggio, in relazione alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura nei confronti di un ex senatore di Forza Italia, indagato per le stragi del 1992. Il legale di un familiare di una delle vittime si oppone alla richiesta, mentre l’indagato è coinvolto in un procedimento che riguarda le responsabilità di quegli eventi.

Il gip del Tribunale di Caltanissetta, Santi Bologna, ha fissato un'udienza camerale per il prossimo 18 maggio a seguito della richiesta di archiviazione depositata dalla procura di Caltanissetta nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell'Utri indagato per le stragi del 1992. A.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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