Inchiesta certificati Cpr FdI | Aumento delle non idoneità negli anni e il mistero degli esiti non noti
I dati ufficiali dell’Ausl Romagna, resi noti in risposta a un accesso agli atti, mostrano un aumento delle non idoneità nelle certificazioni rilasciate dai Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) negli ultimi anni. Inoltre, si evidenzia un mistero riguardo agli esiti di alcune certificazioni, i cui dettagli non sono stati comunicati. La documentazione indica criticità nella gestione e nelle procedure adottate per il rilascio di tali certificazioni.
“I dati ufficiali forniti dall’Ausl Romagna in risposta al nostro accesso agli atti svelano un quadro di profonde criticità gestionali e procedurali nella gestione delle certificazioni di idoneità per i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr)”. Lo dichiarano in una nota il consigliere. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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