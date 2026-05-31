Otto medici sono sotto indagine a Ravenna nell’ambito di un’inchiesta sui falsi certificati anti-Cpr rilasciati ai migranti. Uno dei professionisti coinvolti ha scritto che il modo per esprimere dissenso consisteva nel dichiarare l’inidoneità. La procura ha avviato l’indagine per verificare le modalità di rilascio di questi certificati e le eventuali responsabilità. I dettagli sulle accuse e sui procedimenti sono ancora in fase di approfondimento.

"Il modo per esprimere il dissenso è la non idoneità", scrive candidamente uno dei medici coinvolti nell’inchiesta della procura di Ravenna sui presunti certificati anti rimpatrio per i migranti. Parole contenute nelle chat estratte dai cellulari sequestrati agli otto dottori finiti sotto indagine. L'ipotesi di reato è falso in atto pubblico; lo scopo evitare, grazie a certificati fatti ad arte, i trasferimenti dei migranti nei cpr: "Visto cosa sono i centri di rimpatrio per me è una questione etica" - scrive uno dei professionisti coinvolti per poi aggiungere -.è in corso una campagna al riguardo che alcuni di noi abbracciano". E quegli "alcuni" non sarebbero solo gli 8 medici sotto inchiesta, per i quali è già scattata la sospensione cauetalare dal servizio, ce ne sarebbero molti altri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ravenna, l'inchiesta dei certificati anti-cpr: otto dottori sotto indagine

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Falsi certificati ai migranti, le nuove chat dei medici - FarWest 10/03/2026

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