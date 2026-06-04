Le fiamme si sono avvicinate alle abitazioni tra Roccelletta e Borgia, ma i soccorritori sono riusciti a fermare l’incendio prima di raggiungere le case. Le prime analisi indicano che le cause dell’innesco non sono ancora state definite con certezza, e non sono stati ancora identificati i responsabili. Le autorità stanno indagando per determinare le cause dell’incendio e valutare eventuali responsabilità.

Come hanno fatto i soccorritori a fermare le fiamme prima delle case? Chi sono i responsabili dell'innesco secondo le prime analisi? Quali danni ha subito esattamente il patrimonio vegetale della zona? Come si può prevenire un nuovo incendio in queste aree vulnerabili??? In Breve Intervento coordinato di Zaccone, Danieli, Lacava e Sinatora per il monitoraggio locale Supporto fondamentale della Protezione Civile e dei residenti per salvare le proprietà Distruzione di numerosi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incendio tra Roccelletta e Borgia: fiamme verso le case, salvo i beni

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