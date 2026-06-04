Incendio sul Raccordo | in fiamme barriere antisuono alta colonna di fumo in cielo
Un incendio si è sviluppato sul Grande Raccordo Anulare, interessando le barriere antisuono al centro della carreggiata. L’episodio si è verificato all’altezza del chilometro 56,7, provocando una colonna di fumo visibile in cielo. Le fiamme hanno coinvolto le barriere lungo la carreggiata, creando una situazione di emergenza e rallentamenti nel traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme.
Incendio sul Grande raccordo anulare dove le fiamme hanno interessato le barriere antisuono al centro della carreggiata, all'altezza del chilometro 56,7. Il rogo è divampato giovedì 4 giugno poco dopo le 14, presumibilmente partito da sterpaglie a fuoco a bordo strada con un'alta colonna di fumo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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