Incendio sul Raccordo | in fiamme barriere antirumore alta colonna di fumo in cielo

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato sul Grande Raccordo Anulare, interessando le barriere antirumore al chilometro 56,7. Le fiamme hanno provocato una colonna di fumo visibile in cielo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non sono stati segnalati feriti. La carreggiata è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di spegnimento. La situazione è sotto controllo, ma si registrano rallentamenti nel traffico.