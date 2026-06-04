Incendio sul Raccordo | in fiamme barriere antirumore alta colonna di fumo in cielo
Un incendio si è sviluppato sul Grande Raccordo Anulare, interessando le barriere antirumore al chilometro 56,7. Le fiamme hanno provocato una colonna di fumo visibile in cielo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non sono stati segnalati feriti. La carreggiata è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di spegnimento. La situazione è sotto controllo, ma si registrano rallentamenti nel traffico.
Incendio sul Grande raccordo anulare dove le fiamme hanno interessato le barriere antirumore al centro della carreggiata, all'altezza del chilometro 56,7. Il rogo è divampato giovedì 4 giugno poco dopo le 14, presumibilmente partito da sterpaglie a fuoco a bordo strada con un'alta colonna di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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