Incendio sul Raccordo | in fiamme barriere antirumore alta colonna di fumo in cielo

Da romatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato sul Grande Raccordo Anulare, interessando le barriere antirumore al chilometro 56,7. Le fiamme hanno provocato una colonna di fumo visibile in cielo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non sono stati segnalati feriti. La carreggiata è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di spegnimento. La situazione è sotto controllo, ma si registrano rallentamenti nel traffico.

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Incendio sul Grande raccordo anulare dove le fiamme  hanno interessato le barriere antirumore al centro della carreggiata, all'altezza del chilometro 56,7. Il rogo è divampato giovedì 4 giugno poco dopo le 14, presumibilmente partito da sterpaglie a fuoco a bordo strada con un'alta colonna di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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