VIDEO | Incendio in un appartamento | anziana portata in ospedale abitazione inagibile

Martedì pomeriggio, in un quartiere di Genova, si è sviluppato un incendio in un appartamento al quarto piano di una palazzina. Un’anziana è stata soccorsa e portata in ospedale, mentre l’abitazione è risultata inagibile dopo le operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno gestito l’emergenza.

Paura in via Gandin, nel quartiere genovese di Marassi, dove martedì pomeriggio si è sviluppato un incendio in un appartamento al quarto piano di una palazzina. Aprendo la porta, hanno trovato riversa al suolo un'anziana e hanno provveduto a metterla in luogo sicuro e rianimarla. La donna è stata consegnata alle cure del 118 che l'ha portata al pronto soccorso. Sul posto anche il funzionario di guardia dei vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Incendio in un appartamento, fiamme e fumo dalla terrazza. La casa è inagibile Incendio nella notte a Badia al Pino: appartamento coinvolto, Casa della Salute temporaneamente inagibileNella notte si è sviluppato un incendio in un appartamento situato sopra la Casa della Salute di Badia al Pino, nel territorio del Comune di... Altri aggiornamenti su VIDEO Incendio in un appartamento... Temi più discussi: Paura a Bitonto: fiamme in un appartamento del centro; VIDEO | Incendio doloso distrugge due auto e danneggia una tubazione del gas: denunciato 57enne; Paura nella notte: incendio in appartamento; Paura nella notte, principio d'incendio e appartamento invaso dal fumo: salvata 47enne. Scoppia incendio su un balcone a Canonica: quattro appartamenti inagibili- VideoAllarme alle 14 in via Torino a Canonica per un rogo partito dal primo piano. A causa del vento le fiamme si sono estese: 12 persone ospitate da parenti. ecodibergamo.it Incendio in una palazzina a Milano, evacuati i condomini: le immaginiMILANO (ITALPRESS) - Sei squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate per un incendio scoppiato in una palazzina di cinque piani in via Luigi Menabrea nel capoluogo lombardo. Le fiamme si son ... msn.com Incendio Boschivo a Campo Ligure (Genova) #liguria - facebook.com facebook Incendio in un'abitazione, morta una persona x.com