Una coperta elettrica scatena l’incendio all’alba | abitazione dichiarata inagibile

All'alba a Melendugno, un incendio ha interessato il primo piano di un'abitazione in via Gabriele D’Annunzio. L’incendio è scoppiato poco dopo le 5 e avrebbe avuto come causa una coperta elettrica lasciata accesa. Le fiamme hanno reso l’abitazione inagibile e hanno provocato danni strutturali nella zona interessata. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

MELENDUGNO - Paura all’alba a Melendugno. Oggi, poco dopo le 5, un vasto incendio ha distrutto il primo piano di una civile abitazione in via Gabriele D’Annunzio: a innescare le fiamme sarebbe stata una coperta elettrica. Il rogo ha interessato in maniera generalizzata il primo piano.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate VIDEO | Incendio in un appartamento: anziana portata in ospedale, abitazione inagibilePaura in via Gandin, nel quartiere genovese di Marassi, dove martedì pomeriggio si è sviluppato un incendio in un appartamento al quarto piano di una... Muore nell’incendio del suo appartamento, forse l’innesco dalla coperta elettricaRipatransone (Ascoli), 1 marzo 2026 – Un tragico risveglio a Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno. Aggiornamenti e dibattiti Barletta, una coperta elettrica in fiamme incendia appartamento: 92enne salvata dai vicini di casaL’anziana e i suoi «salvatori» non sono in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo stabile BARLETTA - Un incendio è divampato la scorsa notte in un ... lagazzettadelmezzogiorno.it Fiamme da una coperta elettrica, brucia un appartamento a Barletta: 92enne salvata dai viciniUna donna di 92 anni salvata dai vicini di casa mentre la sua casa andava in fiamme. Tragedia evitata nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 marzo a Barletta (provincia di Barletta-Andria-Trani). Un ... bari.repubblica.it