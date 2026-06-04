Incendio devasta appartamento corsa contro il tempo | vigili del fuoco a sirene spiegate Evacuazione

Notizia in breve

Un incendio ha distrutto un appartamento nel centro della città, causando l’intervento dei vigili del fuoco con le sirene spiegate. Le fiamme hanno reso necessario l’evacuazione immediata degli edifici vicini. Sul posto sono arrivati diversi mezzi di emergenza, mentre i pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Nessuna informazione sulle persone coinvolte è stata comunicata.