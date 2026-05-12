Incendio devasta bungalow nel campeggio | in azione i vigili del fuoco

Nella tarda mattinata di oggi, un incendio ha distrutto un bungalow in un campeggio situato in via Dante ad Oggiono. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati altri coinvolgimenti o feriti nel corso dell’intervento. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

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