Incendio devasta bungalow nel campeggio | in azione i vigili del fuoco
Nella tarda mattinata di oggi, un incendio ha distrutto un bungalow in un campeggio situato in via Dante ad Oggiono. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati altri coinvolgimenti o feriti nel corso dell’intervento. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.
Incendio devasta il bungalow di un campeggio a Oggiono, in azione i vigili del fuoco.L'allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, 12 maggio, nella struttura di via Dante. Sul posto sono intervenuti i pompieri con due squadre da Lecco (autopompaserbatoio e autobotte) e una da Valmadrera.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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